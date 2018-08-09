خبير مصرفي: علينا الاقتداء بـ"رواندا" في هذا الأمر

09 أغسطس 2018 - 11:06 م

أكد الخبير المصرفي محمد بدره، إن هناك مجالا كبيرا لتبادل السياسات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن تجربة رواندا أثبتت نجاحها وتستحق اكتساب الخبرات منها، حيث وصل متوسط دخل الفرد مؤخرا فيها إلى 10 آلاف دولار عن طريق التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر.

