أحمدي نجاد يدعو "روحاني" للتنحي عن الرئاسة

10 أغسطس 2018 - 01:46 ص

دعا الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، الخميس، الرئيس الحالي حسن روحاني إلى التنحي واصفاً إياه بأنه غير جدير بالثقة.



وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية اليوم أن نجاد، وفي ظل الاحتجاجات التي تشهدها إيران، قال على موقع الرسائل «تليجرام» إن روحاني غير مناسب للقيادة. ونقلت فوكس نيوز عن نجاد قوله في مقطع فيديو إن «استمرار بقائك سيكون على حساب البلاد». ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.



كان البرلمان الإيراني قد صوت أمس لإقالة وزير العمل الإيراني في حكومة روحاني، على ربيعي، حيث صوت خلال جلسة استجواب لربيعي 129 نائباً لإقالته، بينما عارض ذلك 111 آخرين من بين 243 نائباً حضروا هذه الجلسة، حيث امتنع 3 عن التصويت.

