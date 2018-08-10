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الاحتلال يأمر الجيش بمواصلة استخدام القوة ضد غزة

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قصف غزة (أرشيفية)
قصف غزة (أرشيفية)

المصريون ووكالات

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ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية أمرت الجيش بمواصلة استخدام القوة ضد غزة.
وكان قد انتهى، مساء الخميس، اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابنيت»، لمناقشة التصعيد في قطاع غزة بعد أن اتخذت قرارا بمواصلة قصف القطاع إن تطلب الأمر.
وتشن طائرات الاحتلال منذ، مساء الأربعاء، غارات على قطاع غزة، في حين قصفت المقاومة الفلسطينية عددا من البلدات المحاذية لغزة بعدد من الصواريخ.
وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد منذ، أمس، 4 فلسطينيين، فيما أصيب 40 مواطنا بجروح مختلفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، جموع الشعب الفلسطيني للمشاركة، غدا الجمعة، في فعاليات جمعة «لغزة الحرية والحياة»، وذلك ضمن فعاليات مسيرة العودة المستمرة منذ يوم 30 مارس الماضي.
وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت، مساء اليوم، مبنى ثقافيا غرب مدينة غزة، ما أدى لإصابة 18 فلسطينيًا.

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