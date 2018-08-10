التوصل لتهدئة في غزة بوساطة مصرية

10 أغسطس 2018 - 02:01 ص

قال مصدر فلسطيني مطلع، للأناضول، إن الفصائل الفلسطينية وإسرائيل توصلتا لتفاهمات تقتضي عودة حالة الهدوء لقطاع غزة، وذلك بوساطة مصرية، حيث بدأ تنفيذها بحلول الساعة 22: 45 بتوقيت فلسطين (19: 45 ت.غ).



ولم يكشف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، المزيد من تفاصيل التفاهمات.



وتعتبر هذه المرة الخامسة خلال شهرين يتم التوصل خلالها إلى تفاهمات تهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصرية، عقب تصعيد عسكري متبادل بينهما.



من جانبها، نقلت صحيفة "يدعوت احرنوت" العبرية، عن مصدر إسرائيلي، لم تسمه، قوله "إن مرت الليلة هادئة، فبالتأكيد اتجاهنا معروف، هو الهدوء، ولكن إن أطلقت صواريخ، قد نتجه لتصعيد أكبر".



أما القناة الإسرائيلية الثانية، فنقلت عن مسؤول إسرائيلي، وصفته برفيع المستوى ولم تكشف عن اسمه، قوله "نعمل على قاعدة الهدوء يقابله هدوء".



غير أن مراسلة قناة ‎"ريشت كان" العبرية، قالت "(المسؤولون) في إسرائيل ينفون علاقتهم بأي اتفاق".



ومنذ مساء أمس الأربعاء، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنه أغار على 150 هدفًا بالقطاع.



وأضاف، في المقابل، أن "180 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية، واعترضت القبة الحديدية (نظام دفاع جوي) 30 منها، وسقط معظم الباقي في مناطق مفتوحة".

