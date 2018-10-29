"التموين": هذا ما سيحدث للبطاطس في الفترة المقبلة

29 أكتوبر 2018 - 12:50 ص

صرح أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، بأن سعر البطاطس أصبح ما بين 4 إلى 6 جنيهات في الأسواق، وذلك بعد تدخل وزارات الحكومة المعنية، حيث انخفض السعر إلى النصف خلال 48 ساعة.

وأوضح “كمال” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج”رأي عام” المذاع على شاشة “TeN” أن أعداد منافذ الخضار الثابتة وصل إلى 166 منفذًا تابعًا للشركة القابضة، بهدف زيادة المعروض والبيع بأسعار مخفضة، بالتزامن مع مبادرة “خضار بلدنا”.

