ماذا قالت "الخطيب" بعد تغريدة "العقاد" المثيرة للجدل؟

29 أكتوبر 2018 - 01:22 ص

أصدرت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، بيانًا عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قالت فيه إنها بصدد إلغاء تعاقدها مع الشركة التي تدير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وذلك بعد تغريدتها عن عباس العقاد التي أثارت سخرية مُتابعيها.



وأوضحت "ياسمين" في بيانها: "ألغيت تعاقدي مع الشركة المسؤولة عن إدارة صفحات الفيسبوك، وتويتر، وإنستجرام الخاصة بي، وبصدد اتخاذ إجراء قانوني ضدها، أبحثه حاليُا مع المحامي الأستاذ طارق العوضي".



وأضافت أنها أتخذت هذا القرار بعد ضغط من أصدقائها، ليكون ردًا على سخرية مُتابعي التغريدة، مُضيفة أنها لم تكن تريد إيذاء الأدمن الذي أثار الأزمة، وأوضحت كاتبة: ” لقد أثار عاصفة من الإيفيهات المُضحكة التي يستحق عليها الشكر وليس العقاب”.



وتابعت: "هب كل الناس الغيورين على الثقافة المصرية للدفاع عنها، بينها هجرت النساء المرايا وتفرغت للردح لي ثارًا لطه حسين".