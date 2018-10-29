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مع الوصل الإماراتي..

تعليق ناري لـ"كارتيرون" على تعادل الأهلي

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون

المصريون ووكالات

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التشكيل المتوقع للأهلى أمام زعيم الثغر الليلة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أنه غير راضٍ عن أداء الفريق في مباراة الوصل الإماراتي، التي أقيمت مساء الأحد وانتهت بالتعادل 2 /2  ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من منافسات كأس زايد للأندية أبطال العرب.
أضاف كارتيرون "  الفريق قدّم أداءً جيدًا في الشوط الأول، ونجح في إحراز هدف، ولكن الثقة الزائدة تسربت إلى اللاعبين وأهدروا العديد من الفرص التي كانت كافية  لحسم المباراة لصالحنا".
وتابع الفرنسي "هذا  الأمر منح المنافس فرصة إحراز هدف التعادل ثم تسجيل هدف التقدم، ما دفعنا للدخول في منطقة صعبة من المباراة حتى نجحنا في التعادل في الدقيقة الأخيرة".
وأكد المدير الفني للأهلي " بأن النتيجة غير مُرْضية بالنسبة للفريق، لكن التأهل لدور الثمانية في كأس زايد ما زال قائمًا وبقوة في لقاء العودة بالإمارات، الشهر المقبل.
وأشار كارتيرون، إلى أن حكم المباراة  تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق في الشوط الثاني، وكلها أمور قادت في النهاية إلى خروج اللقاء بنتيجة التعادل".
وأوضح أن الدفع بعدد من اللاعبين الأساسيين في مباراة اليوم يأتي لقناعته بصعوبة إبعادهم عن (فورمة) المباريات، مؤكدًا أنه يمتلك من الخبرات الفنية ما يمنحه القدرة على اختيار التشكيل الأمثل.
وأوضح "اللاعبون مشغولون ذهنيًا أيضًا بمباراة النهائي أمام الترجي التونسي، الجمعة المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنه أمر طبيعي خاصة وأن هذه المباراة تبقي الحدث الأهم بالنسبة لنا ولجماهير الأهلي ."
وتابع" شريف إكرامي حارس كبير، وليس مسئولا عن هدفي اليوم.. فالأخطاء  لم تكن فردية، ويحاسب عليها الفريق بشكل عام".
واختتم حديثه قائلا " محمد الشناوي لم يَشتْكُ من أي إصابة قبل المباراة، ومن ثم تم الدفع به، مؤكدًا أن الدفع به كان أمرًا مهمًا على المستوى الفني من أجل تجهيزه أيضًا لمباراة الترجي التونسي.

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