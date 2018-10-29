» تعليق "أديب" على مصرع مالك نادي ليستر سيتي

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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مصرع مالك نادي ليستر سيتي عقب تحطم طائرته

قال الإعلامي عمرو أديب إن الغموض ما زال يكتنف حادث تحطم طائرة مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي بسبب عدم إعلان وفاته رغم تأكد وجود المالك التايلاندي على متن الطائرة قبل تحطمها.
وأضاف، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تأكيدات حول مقتل مالك النادي، مشيرا إلى أن الحادثة تشغل اهتمام العالم.
وتابع: «الحادثة بتقول إنك متنكدش على نفسك كتير حتى لو كنت مين لأنك ممكن تخلص في ثانية، الملياردير خلص الماتش وطلع الطيارة ومعاه فلوس وعياله وجامد وعنيف والطيارة لفت وفرقعت. العمر بينتهي في ثانية».


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