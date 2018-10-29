» تعليق "أديب" على مصرع مالك نادي ليستر سيتي

قال الإعلامي عمرو أديب إن الغموض ما زال يكتنف حادث تحطم طائرة مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي بسبب عدم إعلان وفاته رغم تأكد وجود المالك التايلاندي على متن الطائرة قبل تحطمها.



وأضاف، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تأكيدات حول مقتل مالك النادي، مشيرا إلى أن الحادثة تشغل اهتمام العالم.

