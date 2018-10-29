العادلي يقف كالطاووس والينارجية بالسجن .. آية من آيات الله

29 أكتوبر 2018 - 05:24 ص

علق رجل الأعمال المقيم في لندن أشرف السعد على ظهور وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أمس وشهادته على ما حدث في 25 يناير .



وقال "السعد" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "سبحان الله حبيب العادلي يقف فى المحكمة كالطاوس والينارجية كلهم فى القفص خلفه وهو يشهد عليهم بالخيانة .. كيف تفسرون هذه الآية من آيات الله ؟ .. عجز عقلي عن تفسيرها .. ماذا فعل هولاء حتى يفعل الله بهم ما نراه من ست سنوات بأم أعيننا ؟ ماهى الكبيرة التى ارتكبوها فأغضبت الله منهم فانتقم منهم".