شاهد .. تسريحة "صلاح" الجديدة تثير غضب جمهوره

أحمد عادل شعبان
أثار النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح امتعاض جماهيره بعد "النيو لوك" الذي ظهر به .
ونشر "صلاح" صورة لنفسه رفقة الحلاق الخاص به ، حيث قام بتغيير تسريحة شعره المعتادة إلى تسريحة بدت أكثر غرابة .
وسخر نشطاء من التسريحة ، حيث قال أحدهم : "الحلاق ضحك عليك يا أبو صلاح .. وقال آخر: "هيدخل عالمدافع فيقوم المدافع يقع مالضحك .. برافو ياصلاح خطة في منتهى الذكاء".
وقال ثالث: " بدل ما جيت تكحلها عمتها بصراحه .. على الأقل في الأول كنت أروش شوية".
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