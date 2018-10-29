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أنغام توجه رسالة قصيرة إلى الجميع بخصوص شقيقتها "غنوة"

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أنغام وغنوة
أنغام وغنوة

أحمد عادل شعبان

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ماذا فعلت أنغام حين أدخلوها على جثمان شقيقتها غنوة؟

انغام

غنوة

تحدثت النجمة أنغام لأول مرة بعد وفاة شقيقتها غنوة في حادث سير قبل أيام ، وهذه المرة قررت أن تشكر كل من دعموها.

وقالت أنغام في تغريدة قصيرة عبر "تويتر" : "كل الشكر والإمتنان لكل الأصدقاء والصديقات والشكر أيضا لجمهوري المحترم علي مواساتكم لي ولعائلتي في وفاة أختي اتمني من الله ان يحفظكم ويحفظ لكم أحبابكم جميعاً".

وكانت وسائل إعلامية زعمت وجود مشاكل كبرى بين أنغام وشقيقتها الراحلة غنوة ، قبل أن تنتهي هذه الخلافات قبيل وفاة "غنوة" بأيام ، وبعدها تصر أنغام على دفن شقيقتها غنوة في المقابر الخاصة بها بالقاهرة وتواسي والدة شقيقتها غنوة بحسب ما أعلنته في برنامج "صبايا" الخاص بريهام سعيد.

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