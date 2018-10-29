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تامر عبد المنعم يتصالح مع محمد فؤاد: الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي

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تامر عبد المنعم ومحمد فؤاد

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تامر عبد المنعم

محمد فؤاد

أعلن الفنان تامر عبد المنعم انتهاء جميع مشاكله مع المطرب محمد فؤاد ، مؤكدًا أن مسلسل "الضاهر" الذي كان سببًا في المشكلة سوف يعرض في رمضان 2019 .

وقال "عبد المنعم في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "بعد ما يزيد عن عام ونصف العام عادت المياه إلى مجاريها بيني وبين أخي وصديقي الميجا ستار محمد فؤاد، بطل مسلسلي الضاهر، والمشكلة انتهت لأن الدم عمره ما يبقى مية، والعشرة لا تهون إلا على ولاد الحرام، وبما أني جبت سيرة ولاد الحرام فأحب أقولهم كل محاولاتكم فشلت، ولا يصح إلا الصحيح، فكما ذكرت العشرة والاحترام المتبادل بيني وبين فؤاد أكبر من أي إشاعة حاولتم نشرها، مثل أنني كتبت عليه وقمت بسبه وما إلى ذلك من أكاذيب، فكيف أسب أخي الأكبر وكيف أسب فنان أكن له كل الود والاحترام!! فؤاد بعتذر لك عنهم وعن نفسي لو أي كلمة اتفهمت غلط أو اتحطت في غير سياقها.. قريبا استئناف تصوير الضاهر، والعرض رمضان القادم أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات".

وأنهى تامر كلامه قائلًا: "أخيرا.. أم محمد فؤاد الله يرحمها زيها زي أمي الله يرحمها، ودفنتها معاه زي هو ما دفن أخويا الله يرحمه، يعني بالبلدي كده إحنا أهل ولا عزاء للشامتين، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي بيخلينا (نسامح) (بينسينا امبارح) بيخلينا (نفكر) دايما (في أيامنا اللي جاية) هكذا تربينا على أغنيات النجم محمد فؤاد، وهكذا تعلمنا منه".



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