إعلان هام من«البيت الأبيض» للرد على مقتل خاشقجي

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ترامب

البيت الأبيض

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خاشقجي

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة تدرس عددا من الخيارات للرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بناء على تقرير قدمته مديرة المخابرات الأمريكية.

وكشفت الخارجية الأميركية، الجمعة الماضي، أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الـ CIA ، جينا هاسبل، رفعت الخميس للرئيس دونالد ترامب تقريرها حول مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.

وقالت الوزارة إن التقرير يتضمن "خلاصات هاسبل وتحليلاتها" التي استقتها خلال زيارتها إلى تركيا الأسبوع الماضي، لكنه امتنع عن الكشف عن فحوى التقرير.


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