» رسالة من أمير الكويت إلى «أردوغان»

29 أكتوبر 2018 - 09:02 م

هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالذكرى الـ 95 لتأسيس الجمهورية التركية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، الإثنين، أرسل أمير الكويت برقية تهنئة لأردوغان، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده. متمنيا له موفور الصحة والعافية ولتركيا الصديقة دوام التقدم والازدهار.

وتحتفل تركيا، الإثنين، بالذكرى الـ95 لتأسيس الجمهورية، في 29 أكتوبر 1923، حيث تقام فعاليات مختلفة بهذه المناسبة في كافة أنحاء البلاد.