«رونالدو»: عائلتي في حالة ذهول بسبب قضية الاغتصاب

29 أكتوبر 2018 - 09:06 م

أبدى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، غضبه الشديد من اتهامه باغتصاب فتاة أمريكية، مشيرًا إلى أن هذه القضية أثارت غضب عائلته بالكامل، وجميعهم في حالة ذهول من ذلك.

وقال «رونالدو» خلال حواره مع صحيفة «فرانس فوتبول»: «لقد شرحت لشريكتي، ابني جونيور أصغر من أن يفهم، إنه أسوأ بالنسبة لأمي وأخواتي لقد أصابهم الذهول».

وتابع حديثه: «هذه هي المرة الأولى التي أراهم فيها في هذه الحالة من الغضب والذهول».

وكانت كاثرين مايورجا قد تقدمت بدعوى قضائية ضد رونالدو تتهمه باغتصابها في غرفة فندق في لاس فيغاس في 2009.