«أبو ستيت»: نسعى لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب

29 أكتوبر 2018 - 09:17 م

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن هناك فرصًا للاستثمار الزراعي الخاص في السودان، موضحًا أن الدولة تشجع الاستثمار الخاص باعتباره أسرع من الاستثمارات الحكومية بصورة أكبر.

وأضاف «أبو ستيت»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN »، اليوم الاثنين، أن الحكومة تسعى دائمًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب، وهناك مشروعات وابتكارات بحثية وأصناف جديدة من أجل ملاحقة الزيادة السكانية، لافتًا إلى أنه يجب الترشيد في مواجهة الزيادة السكانية، والدولة تواجه تحديات في المياه، بسبب تراجع نصيب الفرد عن فترة الخمسينيات، ويجب أن نرشد استهلاكنا.