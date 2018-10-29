» كأس زايد.. الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع الرجاء المغربي

29 أكتوبر 2018 - 09:19 م

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة الإسماعيلى أمام الرجاء المغربي، التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على ملعب الإسماعيلية، في ذهاب دور الــ16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وشهد الشوط الأول هجوما كثيفا من لاعبي الإسماعيلى على مرمى الرجاء من أجل تسجيل الهدف الأول ولكن نجح حارس مرمى الرجاء المغربى، فى التصدي لهجمات لاعبي الدراويش، كما فشل كريستوفر ميندوجا مهاجم الفريق فى ترجمة الفرص التي سنحت له إلى أهداف.

فيما شهد الشوط الثاني هجمات متبادلة بين الفريقين ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى، ومن هجمة منظمة سدد طارق طه لاعب الدراويش كرة قوية كادت تكتب الهدف الأول للإسماعيلى ولكن القائم تصدى لها وقبل نهاية المرمى نجح عصام الحضري حارس مرمي الدراويش فى التصدي لانفراد احد لاعبي الرجاء المغربي.

ومن المنتظر، أن تقام مباراة العودة بين الفريقين فى المغرب يوم 11 ديسمبر المقبل.