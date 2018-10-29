» «آل الشيخ» يعلق على تدريب «التوأم» لـ«بيراميدز»

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ال الشيخ

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ابراهيم

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حسام

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، على الترحيب بالتوأم حسام وإبراهيم حسن المدرب الجديد للفريق.

وكتب «تركي» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أرحب بالكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن في النادي مع خالص أمنياتي لهم بتوفيق والنجاح وللكرة المصرية مزيد من الازدهار».

وكان حسام حسن قد تقدم باستقالته من تدريب نادي المصري البورسعيدي، وأعلن الحساب الرسمي لنادي بيراميدز منذ قليل، تعيين حسام حسن مدربًا للفريق ومعه إبراهيم حسن مديرًا للكرة بالنادي.


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