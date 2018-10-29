كأس زايد.. الهلال السعودي يسحق النفط العراقي

29 أكتوبر 2018 - 09:33 م

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا كبيرًا على نظيره النفط العراقى، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في ذهاب دور الـ16 بكأس زايد.

أحرز بافيتيمبي جوميس لاعب الهلال السعودى الهدف الأول إثر ركلة جزاء في مرمى النفط العراقى بالدقيقة 35، ثم أضاف الهدف الثانى اللاعب اندري كاريلو بالدقيقة 61، بينما أحرز الثالث اللاعب ياسر الشهراني بالدقيقة 67، واختتم بالهدف الرابع اللاعب ييار أبو بكر هدفا في مرماه بالدقيقة 70 من عمر المباراة.