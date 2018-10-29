«أجويرو» يقود هجوم مانشستر سيتي أمام توتنهام

29 أكتوبر 2018 - 09:36 م

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، تشكيل فريقه لمباراة توتنهام في المباراة التي ستقام بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل الفريق كالآتي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، جون ستونز، إيمريك لابورت، ميندي

خط الوسط: فيرناندينيو، بيرناردو سيلفا، ديفيد سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز، رحيم سترلينج، أجويرو

ومن جانبه كشف الأرجنتيني بوكيتينيو مدرب توتنهام عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي والذي جاء كالآتي..

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: تريبيير، ألدرفيرلد، سانشيز، ديفيز

خط الوسط: إريك داير، ديمبلي، سيسوكو، لاميلا

خط الهجوم: لوكاس مورا، هاري كين