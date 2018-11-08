نائبة "النقاب" تتراجع عن مشروع حظره

08 نوفمبر 2018 - 02:17 م

تراجعت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، عن تقديم مشروع قانون حظر ارتداء النقاب بالأماكن الحكومية.

وأعلنت تراجعها عن القانون؛ منعًا لإحداث انقسامات بالشارع المصري، متابعة: "مش هقدمه منعًا للانقسامات".

وأكدت أن القرار جاء من شخصها بدون ضغوط من أي فصيل مجتمعي.

وكانت النائبة، أعلنت إعدادها لمشروع قانون ينص على حظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بكل أنواعها، في أي وقت وتحت أي ظرف، ومعاقبة كل من يرتديه في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.