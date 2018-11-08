بالصور.. نهائيات دورة الصداقة بمنطقة القاهرة

أمينة عبد العال
تفقد الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي نهائيات دورة الصداقة بمنطقة القاهرة للألعاب الجماعية للمعاهد.
يأتي ذلك برعاية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتحت الإشراف العام للسيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم.
وشارك بالحضور أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، سونية عبد الحميد كبير أخصائيين النشاط الرياضي، ومحمد فرغلي مدير إدارة النشاط الرياضي، وبحضور محمد الليثي مدير عام المعهد الفني الصناعي بشبرا .
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