السبسي يهدد بالاستقالة من منصبه

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هدد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بتقديم استقالته من منصبه كقائد للبلاد بسبب أزمة التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء، لافتا إلى أن هذا التعديل لا يحترم صلاحياته بصفته رئيسا للبلاد.

وقال السبي في مؤتمر صحفي: "أنا الوحيد المنتخب من قبل الشعب، وأنا أقدر ذلك إذا كان الآخرون لا يقدرون ذلك"، مضيفًا: "أنا أحرض على احترام الدستور، ولو أن البعض لا يعتبر أن الرئيس له صلاحيات في الدستور".

وأشار السبسي إلى أن رئيس الحكومة أبلغه بالتعديل الحكومي "عبر رسالة"، مشددا "ليس لي خصومة مع رئيس الحكومة وأنا من عينته وجئت به وأنا من يتابعه".

وتابع الرئيس التونسي، "أنا أرى أن الأمور تتجه في البلاد في اتجاه غير صحيح، والأوضاع هزلت وتجاوزت الحدود"، مضيفا "إذا اقتضى الأمر سأنسحب وأنا لا أتشبث بالمناصب".

وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أعلن تغيير وزاري، شمل 10 حقب وزارية، يوم الاثنين الماضي.


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