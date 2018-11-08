بالفيديو.. طبيبة تشوه وجه فنانة شهيرة

08 نوفمبر 2018 - 02:32 م

كشفت الفنانة السعودية وعد عن تشوه أصاب وجهها، بسبب خطأ طبي وقعت فيه الطبيبة التي كانت تعالجھا، والتي وصفتھا وعد بأنھا طبيبة نصابة.

ونشرت الفنانة السعودية مقطع فيديو استعرضت خلاله الجروح والكدمات بوجھھا، وذلك على حسابھا الخاص على موقع "تويتر"

وقالت وعد "تجربتي مع طبيبة نصابة بدبي وتعديل ما عملته مع أصدق وأفضل الدكاترة السعوديين في الرياض ھم مثال للمصداقية والأخلاق النزيهة"



