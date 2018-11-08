أبو العلا ماضي : " عند الله تجتمع الخصوم"

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استنكر المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ما تم تداوله عن مصير جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأنه تم تذويب جثته داخل منزل القنصل السعودي.

وأضاف ماضي علي صفحته الرسمية علي فيس بوك يحكى الله عن مشهد فى يوم القيامة عن تلك الفتاة البريئة التى وأدها أهلها - أى دفنوها حية -  فى الجاهلية قبل الإسلام (وإذا الموؤدةُ سُئلت - بأى ذنبٍ قُتلت ).كما يحكى القرآن الكريم فى سورة البقرة عن الرجل الذى استغرب حين مروره على قرية مدمرة كيف يحييها الله مرة أخري ، وهو (العُزير ) فتقول الآية ( أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى? قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى? عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى? يُحْيِي هَ?ذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ? فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ? قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ? قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ? قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى? طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ? وَانظُرْ إِلَى? حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ? وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ? فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى? كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) .

واختتم حديثه قائلا : رحم الله جمال خاشقجي وأنتقم من قاتليه ، وعند الله تجتمع الخصوم.. تذويب الجثة.

يذكر أن مصادر ووسائل إعلامية كشفت اليوم الخميس عن أدلة جديدة حول مقتل خاشقجي وأنه تم تذويب جثته داخل منزل القنصل السعودي باسطنبول.


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