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"صابرين": حواجبي السبب

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صابرين
صابرين

إيمان هاني

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الرسالة

تن

وائل الابراشى

صابرين

عقبت الفنانة صابرين على وقف برنامجها الديني في قناة الرسالة، قائلة: "حواجبي السبب".

وأضافت "صابرين"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنها لم تقدم نفسها كداعية دينية أو واعظة، وكانت تقدم أفكار اجتماعية فقط، وترفض أن تقدم موضوعات في الوعظ.

و من جانبه، علق "الإبراشي" مندهشا قائلا: "إيه ده فعلا؟ إلغاء برنامجك عشان حواجبك مثير للجدل؟ يعني قناة دينية تمنع برنامجك عشان حواجبك".

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