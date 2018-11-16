الكشف عن تطورات الحالة الصحية للنائبة أنيسة حسونة

16 نوفمبر 2018 - 12:31 ص

كشف النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، تطورات الحالة الصحية للنائبة أنيسة حسونة وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.

ودعا "الشريف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار وان» مساء الخميس، الجميع بالدعاء للنائبة أنيسة حسونة بالشفاء العاجل.



وقال إن النائبة خرجت من غرفة العمليات ودخلت غرفة العناية المركزة، لافتًا إلى أنها أعطت مثلًا وقدوة في الصبر.

