» عكاشة ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر الغريب

16 نوفمبر 2018 - 12:41 ص

انفعل الإعلامي توفيق عكاشة، على الهواء، أثناء تقديم برنامجه، بسبب وجود بعض الذباب داخل الاستوديو.



وقال "عكاشة"، خلال برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء الإثنين،: "وماذا أقول عن الذباب بعدما قولت عن الذباب كثيرًا في هذا الأستوديو".

