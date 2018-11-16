كرواتيا تصعق إسبانيا في الوقت القاتل

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أبقى منتخب كرواتيا على آماله في التأهل لنهائيات بطولة دوري الأمم الأوروبية ، بعدما اقتنص فوزا مثيرا ومتأخرا 3 / 2 من ضيفه منتخب إسبانيا يوم الخميس في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الرابعة لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
ورفع منتخب كرواتيا، الذي حقق انتصاره الأول في المجموعة، رصيده اليوم إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف المنتخب الإسباني، الذي ظل متصدرا للمجموعة، في حين احتل المنتخب الانجليزي، الذي لم يشارك في مباريات الجولة الحالية، المركز الثاني برصيد أربع نقاط.
وأصبحت مباراة المنتخب الكرواتي مع مضيفه منتخب انجلترا يوم الأحد القادم مصيرية لتحديد الفريق المتأهل عن المجموعة للنهائيات المقرر لها يونيو المقبل.
ويسعى المنتخبان الكرواتي والانجليزي إلى الحصول على النقاط الثلاث للتأهل رسميا للنهائيات، في ظل إنهاء المنتخب الإسباني مبارياته في المجموعة، فيما سيمنح تعادل الفريقين ورقة التأهل لمنتخب إسبانيا للنهائيات.
جاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث بادر اندريج كراماريتش بالتسجيل لكرواتيا في الدقيقة 54، لكن داني سيبايوس أدرك التعادل لإسبانيا بعدها بدقيقتين.
وأعاد تين جيدفاج التقدم لكرواتيا بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 69، وتعادل النجم المخضرم سيرخيو راموس لإسبانيا في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.
وعندما كانت المباراة في طريقها لتنتهي بالتعادل 2 / 2 ، أحرز جيدفاج الهدف الثالث لكرواتيا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.

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