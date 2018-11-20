مصرع 4 أشخاص في هجوم مسلح بالمكسيك

قتل مسلحون مجهولون 4 أشخاص في هجوم على مركز لتوزيع المساعدات تابع للصليب الأحمر جنوب المكسيك.



وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية أن المسلحين، أطلقوا النار بشكل عشوائي على مركز توزيع المساعدات، فقتلوا أحد العاملين بالصليب الأحمر علاوة على 3 آخرين من أفراد الشرطة الذين يتولون حراسته.

