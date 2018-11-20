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عبد الله النجار: الأزهر يقوم بواجبه فى تجديد الخطاب الدينى

الحياة السياسية

عبد الله النجار
عبد الله النجار

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية؛ أن تجديد الخطاب الديني يتسع لعمل الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف ودار الافتاء ويتسع لكل إنسان يفهم دينه على وضع صحيح ليشارك في هذا العمل الإنساني فهو مقصود شرعي قبل أن يكون مطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح "النجار"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الله سبحانه وتعالى جعل الدين صالح لكل زمان ومكان، فعلماء كل زمان ما لم يجددوا في الدين بما يجعل الدين صالح لحكم تصرفات الناس في الزمن يكونوا مقصرين في هذا الأمر.
وأضاف عضو مجلس البحوث الإسلامية، أن العمل في تجديد الخطاب الديني ليس «مقاولة وتنتهي» فالعمل به مستمر، موضحا أنه تم تغيير المناهج في المدارس الأزهرية، وتم تأليف كتب جديدة للأطفال.


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