عبد الله النجار: الأزهر يقوم بواجبه فى تجديد الخطاب الدينى

20 نوفمبر 2018 - 01:00 ص

أكد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية؛ أن تجديد الخطاب الديني يتسع لعمل الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف ودار الافتاء ويتسع لكل إنسان يفهم دينه على وضع صحيح ليشارك في هذا العمل الإنساني فهو مقصود شرعي قبل أن يكون مطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضح "النجار"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الله سبحانه وتعالى جعل الدين صالح لكل زمان ومكان، فعلماء كل زمان ما لم يجددوا في الدين بما يجعل الدين صالح لحكم تصرفات الناس في الزمن يكونوا مقصرين في هذا الأمر.

