"الفلاحين" تكشف السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الفول

20 نوفمبر 2018 - 01:30 ص

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن أن التأخر في معالجة أزمة زراعة الفول أدى إلى زيادة أسعاره، مشيرًا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الفول عام 2000م.



وقال "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، مساء الإثنين، إن بلادنا كانت تزرع نحو 350 ألف فدانًا وحاليًا تزرع 80 ألف فدانًا فقط نتيجة إصابته بعديد من الآفات.



وأضاف أن عدم وجود عناية من وزارة الزراعة في الفترة السابقة تسبب في عزوف الفلاحين عن زراعته، متابعا: "على الرغم من ارتفاع أسعار الفول لـ22 ألف جنيه للطن فإن هناك حالة من الخوف من الزراعة بسبب الآفات"



وأشار "حسين" إلى أن هناك أزمة احتكار للفول المستورد من الخارج من كبار التجار؛ ولا يغطي إنتاج مصر حاليا أكثر من 20%.

