رسميًا.. «المغرب» يتقدم لاستضافة كاس الأمم الأفريقية

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تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم، بملف شامل إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، من أجل طلب استضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان "كاف"، أعلن رسميًا عن سحب تنظيم الأمم الأفريقية من دولة الكاميرون، خلال الاجتماع الذي عقده أمس، بالعاصمة الغانية أكرا، بسبب عدم الانتهاء من البنية التحتية وإنشاء الفنادق لاستقبال المنتخبات المشاركة.

ومنح مسئولو "كاف"، شهرًا للدول الراغبة في استضافة البطولة لتقديم الملف الخاص بها، قبل البطولة التي ستنطلق منتصف العام المقبل.

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