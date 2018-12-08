  • السبت 08 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:27 م
بحث متقدم
صلاح من مباراة إيفرتون

بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث

صورة الخبر

"إكسبريس": لاعب سابق يرسل تحذيرًا لصلاح

حسن فريد

جنايات القاهرة تستلم كتاب الأمن الوطنى بوفاة 9 متهمين

تظاهرة لـ«السترات الصفراء»

"السترات الصفراء" يطالبون باستقالة ماكرون

الأسواني: أشكر الأقباط علي أدب الحوار

الأسواني: أشكر الأقباط على أدب الحوار

منتدى افريقيا

بث مباشر.. انطلاق فعاليات منتدى أفريقيا 2018

اغتصاب زوجة ضابط وسرقتها بالإكراه على الدائري

كواليس انتحار سيدة خوفًا من اغتصابها فى السيدة زينب

أبو حامد: "الشيخ كشك" سبب تخلف المواطنين

أبو حامد: "الشيخ كشك" سبب تخلف المواطنين

صلاح

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

بعد الإعداد لفيلم هوليودي.. أغنية جديدة لخاشقجي

بعد الإعداد لفيلم هوليودي.. أغنية جديدة لخاشقجي

تأجيل محاكمة المتهمين في "أنصار بيت المقدس"

قضايا وحوادث

محاكمة فض رايعة
محاكمة فض رايعة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

جنايات القاهرة تستلم كتاب الأمن الوطنى بوفاة 9 متهمين

#

بدء محاكمة 2013 متهمًا بتنظيم بيت المقدس

#

اليوم.. محاكمة 213 متهم في أنصار بيت المقدس

#

اليوم.. محاكمة 213 متهمًا من عناصر "تنظيم بيت المقدس"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة لـ15 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد.

أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أول رد من صاحب «الفيديو الإباحي» بعد تحرك مصر ضده
» إلقاء القبض على المئات من حركة «السترات الصفراء»
» الحكومة: مليار جنيه لحماية «التجمع الخامس» من الغرق
» اعتقال 300 شخص قبيل احتجاجات "السترات الصفراء"
» الطلاب فى حديقة أفريكانو: "بنيجى علشان الأسد"
» ماذا قالت "الآثار" عن الفيديو الإباحي بالأهرامات؟
» فنان شهير: فيلمي الجديد مبني على مقولة لـ"الإمام الشافعي"
» فنانة شهيرة تعلن إصابتها بالمرض بعد عودتها من كوريا الشمالية
» أصالة تثير الجدل بتعليق ساخر على فستان "رانيا يوسف"
» علمت أن زوجها تزوج عليها .. فقامت بجريمة بشعة تجاه ضرتها
» أغرب دعوى خُلع: بياكل بصل ولما عاتبته ضربني

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »