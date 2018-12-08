  • السبت 08 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:27 م
بحث متقدم
صلاح من مباراة إيفرتون

بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث

صورة الخبر

"إكسبريس": لاعب سابق يرسل تحذيرًا لصلاح

حسن فريد

جنايات القاهرة تستلم كتاب الأمن الوطنى بوفاة 9 متهمين

تظاهرة لـ«السترات الصفراء»

"السترات الصفراء" يطالبون باستقالة ماكرون

الأسواني: أشكر الأقباط علي أدب الحوار

الأسواني: أشكر الأقباط على أدب الحوار

منتدى افريقيا

بث مباشر.. انطلاق فعاليات منتدى أفريقيا 2018

اغتصاب زوجة ضابط وسرقتها بالإكراه على الدائري

كواليس انتحار سيدة خوفًا من اغتصابها فى السيدة زينب

أبو حامد: "الشيخ كشك" سبب تخلف المواطنين

أبو حامد: "الشيخ كشك" سبب تخلف المواطنين

صلاح

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

بعد الإعداد لفيلم هوليودي.. أغنية جديدة لخاشقجي

بعد الإعداد لفيلم هوليودي.. أغنية جديدة لخاشقجي

الأسواني: أشكر الأقباط على أدب الحوار

الحياة السياسية

الأسواني: أشكر الأقباط علي أدب الحوار
الأسواني: أشكر الأقباط علي أدب الحوار

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

احتجاجات فرنسا نجحت لأنه مفيش "إخوان خونة"

#

سمير صبري: "ده فجر وقلة أدب"

#

الإسلام وحماية القبطي

#

«الديهي» متعجبًا من تعزية الإخوان للأقباط: «بلاش متاجرة»

الأقباط

البابا

الأاسواني

فترة ارئاسة

ثمّن الأديب والروائي علاء الأسواني ردود أفعال الأقباط، عقد نقده لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وكان الأسواني قد كتب في تدوينة له على حسابه فى "تويتر":"وجهت نقدًا لتصريحات البابا تواضروس السياسية، وخلال 24 ساعة تدفقت ردود فعل الأقباط على نقدى للبابا".

وأضاف: "اختلف الأصدقاء الأقباط معي أو اتفقوا إلا أنهم جميعًا عبروا عن أفكارهم بطريقة مهذبة ومتحضرة وهذا سلوك صار نادرًا في مصر.. أشكرهم على أدب الحوار وأدعو حضرة البابا مجددًا إلى البعد عن السياسة".

كما كتب الأسواني علي حسابه في تويتر عقب تصريح البابا عن تمديد فترة الرئاسة: "ما علاقة الكنيسة كسلطة روحية بتعديل فترة الرئاسة؟ نحن نطالب بفصل الدين عن الدولة.. البابا يستعمل مكانته الروحية لكي يدفع الأقباط إلى موقف سياسي..هل تحولت الكنيسة لحزب سياسي؟.هذا موقف خطأ سيضر الجميع".

ووجه الأسواني سؤالاً لمنتقديه قائلا: "البابا يتخذ مواقف سياسية وهو للأسف يؤثر على ملايين الأقباط الأذكياء المتعلمين زيك إللى حبهم للبابا حيخليهم يوافقوا على أى موقف يأخذه"

وكان البابا تواضروس قد طالب في حوار مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN "، بتعديل فترة الرئاسة بالدستور من 4 أعوام لـ6 أعوام قائلا: "لو كانت الحاجة تطلب تعديل الدستور فمن الممكن التعديل فالدستور من وضع بشر".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أول رد من صاحب «الفيديو الإباحي» بعد تحرك مصر ضده
» إلقاء القبض على المئات من حركة «السترات الصفراء»
» الحكومة: مليار جنيه لحماية «التجمع الخامس» من الغرق
» اعتقال 300 شخص قبيل احتجاجات "السترات الصفراء"
» الطلاب فى حديقة أفريكانو: "بنيجى علشان الأسد"
» ماذا قالت "الآثار" عن الفيديو الإباحي بالأهرامات؟
» فنان شهير: فيلمي الجديد مبني على مقولة لـ"الإمام الشافعي"
» فنانة شهيرة تعلن إصابتها بالمرض بعد عودتها من كوريا الشمالية
» أصالة تثير الجدل بتعليق ساخر على فستان "رانيا يوسف"
» علمت أن زوجها تزوج عليها .. فقامت بجريمة بشعة تجاه ضرتها
» أغرب دعوى خُلع: بياكل بصل ولما عاتبته ضربني

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »