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إلقاء القبض على المئات من حركة «السترات الصفراء»

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السترات الصفراء

عمرو محمد_متابعات

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قالت قناة فرانس 24 الإخبارية الفرنسية، إنه تم القبض على عدد كبير من المتظاهرين بفرنسا إثر انطلاق تظاهرات حركة "السترات الصفراء"، حتى وصل العدد إلى 343 شخصًا.

ونشرت السلطات الفرنسية صباح اليوم الآلاف من قوات الأمن للتأهب لتجدد مظاهرات حركة “السترات الصفراء” في العاصمة باريس ومدن أخرى في مواجهة بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسبوع الرابع.

وتم إغلاق برج إيفل والمعالم السياحية الأخرى والمتاجر لتجنب أعمال النهب، وتمت إزالة مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان المعدنية كمقذوفات.

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