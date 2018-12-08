وزير التنمية المحلية يصدر قرارًا بتغيير عدد من رؤساء المدن بالقليوبية

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أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية القرار رقم 731 لسنة 2018 الذي يشتمل على نقل نجوى أحمد عبد الرحمن العشيرى من رئاسة مركز ومدينة بنها وتعيينها رئيسًا لحي غرب شبرا الخيمة ونقل  أمير محمد محمد أمير من رئاسة حي شرق شبرا الخيمة وتعيينه رئيسًا لمدينة الخانكة ونقل محمد صلاح أحمد فرحات رئيس مدينة كفر شكر وتعيينه رئيسًا لمدينة الخصوص ونقل غريب أحمد علي عارف من رئاسة مركز ومدينة الخانكة وتعيينه رئيسًا لمركز ومدينة شبين القناطر كما تم ندب رجب عبد الرازق عبد العال النقيدي للعمل رئيسًا لحي شرق شبرا الخيمة نقلاً من رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية

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