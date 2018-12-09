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تجديد حبس زوجة وعشيقها لقتل الزوج

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

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قتل

حبس

محكمة جنايات

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخصوص، حبس ربة منزل وعشيقها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقتل زوجها بعد ضبطهما أثناء ممارسة الرذيلة، داخل مسكن الزوجية بمدينة الخصوص.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، بورود بلاغ من أهالي عزبة الأمير، بالعثور على جثة ممرض مقتولاً داخل شقته وعدم تواجد زوجته بالشقة.

تم إخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وتشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد يحيى راضي رئيس إدارة البحث الجنائي، والعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي.

وتوصلت التحريات، إلى أن المجني عليه يدعى "م ع ب" 29 سنة مساعد تمريض، ومتزوج في عيد الأضحى الماضي "شهر أغسطس الماضي" منذ 3 شهور، وأنه تم العثور على الجثة وبها عدة ضربات في الرأس بآلة حادة، وملفوف حول العنق شال أبيض، فيما لم يتم العثور على زوجة المتهم.

توصل فريق البحث إلى اختفاء الزوجة في محافظة أسيوط بصحبة أحد الأشخاص، وتم ضبطها وتدعى "ي م" 19 سنة، ربة منزل، وبصحبتها شخص يدعى "ع ز" فران، 22 سنة، وبتضيق الخناق عليها قررت أنها ترتبط بعلاقة "عاطفية" مع الثاني، قبل أن تتزوج، وبعد أن تزوجت من زوجها القتيل في شهر أغسطس الماضي عادت إلى علاقتها القديمة، أضافت الزوجة أنها كانت غير مرتاحة مع زوجها وتزوجته بغير رغبتها.

أشارت الزوجة في اعترافاتها إلى أن لقاءاتها مع عشيقها تعددت في عش الزوجية في غياب زوجها، وفي ليلة الحادث قالت الزوجة: عاد زوجها فوجدها تخفي عشيقها داخل الدولاب، وانهالت على الزوج بيد الهون، وقامت هي والعشيق بخنقه بايشارب حريمي، وبعدها توجها إلى محافظة أسيوط محل إقامة المتهم الثاني.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلا المتهمان للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام، جددها قاضي المعارضات 15 يومًا على ذمة التحقيقات.


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