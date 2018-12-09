نجم المصري يفتح النار على مصطفى يونس

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المصريون

المصرى

مصطفى يونس

أبدى أحمد ياسر، لاعب المصري البورسعيدي، استياءه الشديد من قرار استبعاده من قائمة الفريق للمباراة الثانية على التوالي.

وخرج أحمد ياسر، من معسكر المصري للمباراة الثانية على التوالي أمام الداخلية، وذلك بعدما غاب أيضًا عن مباراة الزمالك السابقة.

وقال أحمد ياسر، في تصريحات صحفية، "أتعجب من استبعادي من معسكر لقاء الداخلية. مصطفى يونس يصطحب معه 25 لاعبًا هم كل قوام الفريق، ولا يستبعد غيري".

وأضاف "لا أعرف ما السبب وراء هذا القرار. هل يرى مصطفى يونس أنني السبب في هزائم المصري؟".

ياسر واصل "في مباراة الكأس أمام الجزيرة مطروح، قدمت شوط أول جيد وكان الفريق متقدمًا بهدف، ثم أخرجني بين الشوطين وخرجت بلا افتعال لأي مشاكل".

وأكمل "في الشوط الثاني تلقينا هدفين وخسارة المباراة، فما ذنبي أنا بذلك؟".

ياسر أتم "إذا استمر الوضع على هذا المنوال، فسأضطر لفسخ تعاقدي مع المصري والرحيل عن النادي".

ويلعب أحمد ياسر مع المصري منذ موسم 2014/2015 قادما من فريق وادي دجلة، ولعب الموسمين الماضيين معارا لنادي الميناء العراقي، قبل أن يعود للفريق الساحلي بداية الموسم الجاري.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 5 مباريات بين الدوري والكأس. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

ويستعد المصري لمواجهة الداخلية مساء غد الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ17 للدوري المصري.

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