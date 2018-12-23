» "التموين" توضح معلومة هامة بشأن البطاقات الجديدة

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أصدر قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة والدخلية اليوم الأحد، كتابا دوريا موجها لمديري مديريات التموين بالمحافظات بشأن تفعيل ما جاء ببنود التوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2018 والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2018 حول تفعيل الرقم السري للبطاقات التموينية.
وتلقت مكاتب التموين استفسارات من عدد من المواطنين أصحاب البطاقات حول عدم تفعيل الرقم السري الخاص ببطاقاتهم التي تم استلامها حديثا.
وأوضح الكتاب الدوري أن بنود التفعيل تأتي كالاتي: أولا يتم طباعة البطاقة وتحميل الرقم السري والكود الداخلي فورا على قاعدة بيانات الإنتاج الحربي وإذا ثبت غير ذلك يتم سحب ترخيص العمل من الشركة ثم تقوم الشركات بتسليم البطاقات المطبوعة لمديرية التموين بحد أقصى 3 أيام عمل من تاريخ استلام أمر الطباعة ومن بعدها تقوم مديريات التموين بتسليم البطاقات للمكاتب التابعة لها بحد أقصى يومان عمل من تاريخ استلام البطاقات.
وأضاف أن موظف مكتب التموين يقوم بتسجيل عملية الاستلام على النظام بحد أقصى يوم من تاريخ استلام البطاقات وبعد تسجيل عملية الاستلام البطاقات المطبوعة على النظام يتم إرسال رسالة للمواطن بالتوجه لاستلام البطاقة مع تحديد اسم المكتب الأساسي للبطاقة وإرسال الكود السري في نفس الرسالة.
وأكمل الكتاب الدوري، أن موظف التموين يقوم بتسليم البطاقة للمواطن وتسجيل العملية على النظام ثم يقوم المواطن بإرسال رسالة نصية لتفعيل البطاقة على رقم 9136 مقابل مصاريف إلكترونية قدرها جنيهان تخصم من رصيد الدعم في حالة عدم وجود رصيد لديه على هاتفه المحمول وكذلك إرسال رسالة على رقم 91237 مقابل رسوم إلكترونية جنيه واحد تخصم من رصيد هاتفه المحمول.

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