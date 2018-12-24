برلماني: هذا ما يفعله الوزراء بجلسات "النواب"

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صورة مجدي مرشد
صورة مجدي مرشد

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أعرب النائب مجدي مرشد عضو مجلس النواب، عن استيائه الشديد لغياب الوزراء أو ممثلين الحكومة عن حضور جلسات مجلس النواب سواء الجلسات العامة أو جلسات اللجان الفرعية، مشيرا إلى أن الدور الرقابي كان يتم من خلال حضور السادة الوزراء أو نوابهم حال عدم سماح الظروف بحضور الوزير.
وأوضح "مرشد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "الرافدين"، أن تمثيل الوزراء وأعضاء الحكومة في البرلمان أصبح يقل سواء في الجلسات العامة أو اللجان الفرعية، كما يتم التعامل مع البيانات العاجلة بمنتهى الاستخفاف.
وأضاف "مرشد" أن البيانات العاجلة التي تعرض في مجلس النواب كان يجب أن يتم الرد عليها سواء كتابية أو شفهية في غضون أسبوع، ولم نعد نرى رد لبيانات العاجلة سواء كتابية أو شفهية.

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