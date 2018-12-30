» فرص إسرائيلية لاغتيال "الأسد"

30 ديسمبر 2018 - 07:36 م

قال مصدر إسرائيلي رفيع، إن فرصًا عديدة كانت أمام إسرائيل لاستهداف رئيس النظام السوري بشار الأسد وكبار قادته مع اندلاع "الثورة" ضده، إلا أن القادة الإسرائيليين امتنعوا عن فعل ذلك، مؤكدًا أن "زوال النظام السوري بات وشيكًا".

واعتبر المسؤول الإسرائيلي الرفيع، بحسب موقع "إيلاف"، والذي طلب عدم نشر اسمه، أن إسرائيل كانت خلال الأزمة السورية تقوم بعمليات عسكرية واستهداف مواقع سورية وإيرانية ولـ"حزب الله"، ولم تقم بعمل من شأنه المساس بموقع "النظام السوري"، والذي يقف على رأسه، مع أنه كان لإسرائيل أكثر من فرصة لاستهداف الرئيس السوري وكبار قادته.

ولفت المصدر، إلى أن مسئولاً أمنيًا إسرائيليًا كان قد أوصى بإنهاء "النظام السوري" الحالي "لأنه سيجلب المصائب لإسرائيل من إيران وحزب الله والمليشيات والنفوذ الروسي في المنطقة".

وأضاف: أن النقاشات الأخيرة حول الوضع السوري في الكابنيت الأمني وصلت إلى قناعة بضرورة إنهاء هذا النظام وأن إسرائيل لن تقبل بأي تموضع عسكرى إيراني وستقوم بكل ما يلزم لطرد إيران من سوريا مهما كلف الأمر.

وفي الوقت ذاته، رفض المصدر التعليق على قرارات دول عربية مثل البحرين والإمارات إعادة فتح سفاراتها هناك أو الحديث عن اقتراح إعادة سوريا للجامعة العربية أو انتقاد هذه القرارات.