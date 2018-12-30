» حقيقة فرض شكل معين من الحجاب في مدارس السعودية

30 ديسمبر 2018 - 07:36 م

نفت وكيلة وزارة التعليم السعودية، هيا العواد، أن تكون الوزارة قد فرضت شكلًا محددًا لحجاب الطالبات في المدارس السعودية.

ونشرت العواد، وهي وكيلة للتعليم الموازى، عبر حسابها على تويتر، تعميمين حديثينِ يلغيان ما قبلهما بشأن الحجاب.

ونشرت هيا العواد، تغريدة على حسابها الشخصي على "تويتر"، للرد على مدى سريان تعاميم قديمة لوزارة التعليم، تتعلق بشكل محدد للحجاب، قالت فيها: "نظرًا لما يثار حول الحجاب ترِدنا استفسارات عن مدى سريان تعاميم قديمة لوزارة التعليم، تفرض شكلًا معينًا للحجاب".

وأضافت العواد: "يترك لولي أمر الطالبة اختيار شكل الحجاب المناسب، بما يتوافق مع هذين التعميمين".