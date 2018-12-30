شريف مدكور: "أنا محبش حد يبص عليا"

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شريف مدكور

شيريهان أبو الحسن

حوار شريف مدكور

كلام ستات

قال الإعلامي شريف مدكور، إنه رفض بعض المقترحات التي طالبته بإجراء بعض عمليات التجميل لتعديل عظمة الأنفق، لافتًا: "أنا مش مغرور ومقتنع بشخصيتى وشكلى".

وأضاف شريف مدكور، خلال حواره في برنامج "كلام ستات"، الذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، عبر فضائية "on e "، أنه لم يعاكس أى فتاة على مدى عمره متابعًا:"أنا دغرى وبدخل من الباب وأنا مش بحب أضايق حد ولا أبص عليه زى ما أنا محبش حد يبص عليا".

وأوضح شريف مدكور، أنه خطب 3 مرات، إلًا أن مشروع الزواج لم يكتمل إلى النهاية بسبب عاداته الشرقية وتمسكه بوجهة نظرة التى يراها صحيحة.


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