القبض على 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار

30 ديسمبر 2018 - 07:46 م

نجح ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب، في ضبط تشكيل عصابي، حال قيامهم بأعمال الحفر داخل عقار بدائرة القسم: وهم كلٍ من "على ى .خ"، 66 سنة، "محمد س.أ" 57 سنة، "ماجد ع.م"، 57 سنة، "محسن ح. ع"، 47 سنة "ممدوح ح.ع"، 45 سنة، وعثر بداخل العقار على حفرة قطرها 3 متر بعمق 3 متر، وأدوات تنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.