مسجل خطر يطعن جارته بسكين في وجهها

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مخدرات

طعن

مسجل خطر

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، القبض على مسجل خطر طعن جارته المسجلة "مخدرات" بسكين في وجهها، بسبب خلافات الجيرة بمنطقة الشرابية.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة أخطارًا من الرائد كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغاً من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود مصابه بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين مسجل خطر وجارته المسجلة مخدرات بسبب خلافات الجيرة أقدم على أثرها على التعدي عليها بسكين في وجهها وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالعرض على اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، أمر بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.


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