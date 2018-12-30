رحيل «رجل الطيب» عن مشيخة الأزهر

30 ديسمبر 2018 - 08:17 م

وجه فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشكر إلى القاضي محمد عبد السلام، المستشار القانوني والتشريعي لشيخ الأزهر، بمناسبة موافقته على الاعتذار الذي تقدم به «عبد السلام»، مساء أمس السبت، لإنهاء مهام عمله بالأزهر، والعودة إلى عمله القضائي بمجلس الدولة.

وأعرب الإمام الأكبر عن خالص تقديره واعتزازه بالسنوات الثماني التي قضاها المستشار محمد عبد السلام في مشيخة الأزهر، مؤكدًا أنه كان خلالها نموذجًا لرجل القضاء المصري الشامخ، في كفاءته ونزاهته واجتهاده، كما ساهم بإخلاص وتجرد في العديد من المحطات الوطنية المهمة، وهو ما تجلى في تمثيله للأزهر الشريف في لجان إعداد الدستور، مدافعا بقوة عن القيم والمبادئ الوطنية العليا، وعن الأزهر ومكانته الوطنية الرفيعة، ومبادئه الدينية السامية.

وأشاد شيخ الأزهر بما بذله المستشار عبد السلام من جهد وافر وعمل دؤوب، لتطوير منظومة العمل القانوني والإداري في الأزهر الشريف، والإسهام بفاعلية في الكثير من الإنجازات والنجاحات التي حققها الأزهر في السنوات الأخيرة، في الداخل والخارج، فضلا عن مبادراته العديدة التي تحول الكثير منها إلى محطات نجاح مشهودة للأزهر الشريف، ولمكانته الرفيعة في العالم.