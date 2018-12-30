داعية سلفي لـ"محمود بدر": أسكت لا تتكلم في الدين

30 ديسمبر 2018 - 08:18 م

شن الداعية السلفي، حسين مطاوع، هجومًا كبيرًا على النائب البرلماني محمود بدر، بعد اتهامه المنهج السلفي بأنه سبب في تفجير "الهرم".

وكتب مطاوع خلال بيان أرسل نسخة منه لـ"المصريون": "في تحقيق عملي لقاعدة (من جهل شيئًا عاداه)، واستمرارًا للمسلسل الهزلي في التطاول على المنهج السلفي النقي والخلط بينه وبينه المناهج الحزبية والتكفيرية خرج علينا محمود بدر عضو مجلس النواب متطاولاً على هذا المنهج متهمًا إياه بأنه السبب في تفجير حافلة المريوطية السياحية".

وأضاف: "ولا يدري المسكين أن أصل أصول هذا المنهج هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة واللذان يدعوان إلى تحريم أي إفساد في الأرض تحريمًا تامًا وهل القتل والتفجير إلا أشد أنواع الإفساد ؟!".

ورد مطاوع على بدر: "بداية نوضح لمحمود بدر وغيره أن السلفية ليست فكرًا وليست تيارًا وليست جماعة ولكنها منهج نبوي يقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن اعتبر نفسه سلفيًا وانتسب لفرقة ما أو حزب أو جماعة ما فالسلفية منه براء وليس بسلفي أصلاً".

وأضاف: "من يكون محمود بدر هذا وما مدى معرفته بدين الله حتى يتكلم عن شيء لا يحسنه؟ أو كلما أراد شخص الظهور يكون ذلك على حساب الدين؟!هذا عبث يجب التصدي له من المؤسسة الدينية الرسمية بالبلاد حتى لا يصبح أمر التكلم في دين الله مشاعًا لكل من هب ودب!".

وتساءل الداعية السلفي: "ماذا يعرف محمود بدر في أصول الدين وقواعده وعلومه حتى يحكم على منهج ما بأنه خاطئ أو حتى صوابًا؟".

وأشار مطاوع، أنه ليس معنى أن شخصًا أو جماعة ضلت في فهم المنهج السلفي الصحيح أن نحكم على المنهج ذاته بأنه منهج خاطئ فلو أن شخصًا مسلمًا مثلاً أو حتى جماعة من المسلمين قاموا بجريمة سرقة أو قتل هل نقول بأن الإسلام دين يحض على القتل والسرقة؟!

واختتم: "أن محمود بدر شأنه شأن كل جاهل بدين الله عليه ألا يتكلم في ما لا يحسن وأن يلتفت لما هو موكل به من أهل دائرته الذين استأمنوه على مصالحهم وأما الدين وعلومه فله أهله وله المؤسسات الرسمية المخول لها ذلك" .