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موغريني: إقامة إسرائيل للمستوطنات يهدد حل الدولتين

عرب وعالم

موغريني
موغريني

وكالات

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قالت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الثلاثاء، إن إقامة إسرائيل لمستوطنات جديدة، يقلل من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك تعليقا على وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم مستوطنات بالضفة الغربية، خلال مشاركتها في الجمعية العمومية للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وفي معرض حديثها، شددت موغريني على أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها إبان عام 1967، وذلك بناءً على قراري مجلس الأمن الدولي، رقمي 242 و497.

وانتقدت عزم إسرائيل بناء 4 آلاف و600 وحدة استيطانية جديدة مستقبلا، وأوضحت أن ذلك مخالف للقوانين الدولية.

ولفتت موغريني إلى أن تغييب حل الدولتين، سيسبب في ضرر كبير بالشرق الأوسط، ويؤدي إلى توتر لا يمكن السيطرة عليه.

وأوضحت أن طريق السلام في المنطقة، يمرعبر قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي مارس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل، على مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967.

وفي 6 أبريل الحالي، قال نتنياهو إنه سيبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، في حال فوزه بالانتخابات العامة.

وجرت الانتخابات في 9 أبريل جاري، وحاز تحالف اليمين (بينهم حزب نتنياهو) على أغلبية المقاعد.

وحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (غير حكومية)، يصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من 630 ألف شخص، يعيشون في 132 مستوطنة.

وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.


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