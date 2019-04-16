» الكشف عن خليفة «لاسارتي» في الأهلي

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المصريون

الاهلى

امم افريقيا

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بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التحرك من أجل التعاقد مع خليفة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى لفريق الحالي للفريق، وذلك بعد الخروج على يديه من بطولة دوري الأبطال الأفريقى، بهزيمة تاريخية بالخسارة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقى في ذهاب دور الثمانية.

وشهدت الأيام الماضية تحركات مكثفة من قبل مسئولى النادي برئاسة الخطيب، بحثا عن مدير فنى على مستوى عال، لتولى قيادة الفريق مطلع الموسم المقبل، خلفا للاسارتي، الذي تأكد رحيله عن الفريق حتى في حالة نجح في حصد لقب الدوري المحلي، بعدما أثبتت التجربة فشل الرجل في التعامل مع المباريات الكبرى خارج الحدود في المنافسات الأفريقية.

وبحسب مصدر داخل لجنة الكرة بالنادي الأهلي فإن إدارة الأهلي استقرت على بعض الأسماء التي تتوافر فيها المعايير التي حددتها لجنة الكرة في المدير الفنى الجديد.

ويأتي في مقدمتها أن يكون سبق له العمل داخل القارة السمراء، سواء على المستوى الأندية أو المنتخبات، ويعلم كل صغيرة وكبيرة عن الكرة الأفريقية، وألا يزيد عمره عن 55 عامًا.

وتدرس إدارة الأهلي هذه الشروط جيدا خلال الأيام الماضية وانطبقت إلى حد بعيد على الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفنى السابق لفريق الإسماعيلى، والذي يظهر في بطولة أمم أفريقيا القادمة في مصر على رأس القيادة الفنية لمنتخب أوغندا.

وقال مصدر إن أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي، التقى المدرب الأسبوع الماضى على هامش حضوره قرعة بطولة الأمم الأفريقية، وتلقى موافقته المبدئية على قيادة المارد الأحمر، بداية من الموسم المقبل، ولكنه طلب إرجاء الأمر لحين انتهاء مهمته مع المنتخب الأوغندي في بطولة الأمم الأفريقية.

وتحسبا لفشل المفاوضات مع الفرنسى، وضعت إدارة الأهلي خططا بديلة، منها الاتصال بوكيل أعمال البلجيكي هوجو بروس المدير الفنى لمنتخب الكاميرون الفائز ببطولة أمم أفريقيا في نسختها الماضية بالجابون، وهى الأمور التي يتم حسمها بشكل نهائي عقب انتهاء كان 2019.

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